غرق 7 مهاجرين قبالة سواحل موغلا التركية



أنقرة- (د ب أ)

لقي 7 أشخاص حتفهم، اليوم الجمعة، في حصيلة أولية، جراء غرق قارب يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل قضاء بودروم في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا.

وبحسب معلومات أوردتها وكالة أنباء الأناضول التركية، توجهت زوارق ومروحيات وفرق غوص من خفر السواحل إلى قبالة شواطئ بودروم بعد تلقيها بلاغا بغرق قارب يحمل على متنه مهاجرين غير نظاميين.

وتمكنت فرق خفر السواحل من إنقاذ شخصين كانا على وشك الغرق، إضافة إلى انتشال جثث 7 أشخاص من المياه، فيما تواصل الفرق عمليات البحث بالمنطقة.

يشار إلى أن تركيا تعد وجهة للمهاجرين ومنها ينطلقون إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.