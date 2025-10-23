غانا تنقذ 57 نيجيريًا في حملة ضد الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية

غانا تنقذ 57 نيجيريًا في حملة ضد الاتجار بالبشر وا

(أ ب)

أنقذت الشرطة في غانا 57 نيجيريًا تم تهريبهم إلى الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، واعتقلت خمسة أشخاص يشتبه في أنهم يديرون شبكة للجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر، حسبما أفادت السلطات الغانية اليوم الخميس.

وقالت إدارة التحقيقات الجنائية في بيان لها اليوم الخميس، إن قوات الشرطة داهمت مبنى في ضواحي العاصمة أكرا أمس الأربعاء، حيث تبين لها احتجاز الضحايا، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 26 عامًا، وإجبارهم على التورط في المشاركة في عمليات احتيال جنسية عبر شبكة الإنترنت

صادرت الشرطة 77 جهاز كمبيوتر محمولا و 38 هاتفًا محمولاً ومركبتين وثلاثة أجهزة تلفزيون وأجهزة أخرى متصلة بالإنترنت من داخل المبنى.

وتردد أن المشتبه بهم استدرجوا ضحاياهم بعد أن وعدوهم بوظائف مربحة وفرص أخرى في غانا.

وقالت الشرطة إن جميع الضحايا الذين تم إنقاذهم يتلقون الرعاية والدعم اللازمين، لكنها لم توضح موعد إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

يشار إلى أن عمليات الاتجار بالبشر في غرب أفريقيا لإجبارهم على الانخراط في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والدعارة من الممارسات الشائعة في غانا، رغم الجهود المتعددة للشرطة لضبط الجناة.