ممثل فلسطين لدى مجلس الأمن: يجب احترام وقف إطلاق النار وبدء إعمار غزة

وكالات

رحب ممثل فلسطين لدى مجلس الأمن رياض منصور، بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط، مؤضحًا:"نقدر الموقف الأمريكي ضد أي سعي نحو ضم الأراضي الفلسطينية".

وأكد منصور خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم الخميس، لبحث الوضع في فلسطين والشرق الأوسط، أن السلام والعدالة هما المسار الوحيد للمضي قدما، لافتًا إلى أنه لن يتحقق الأمن لإسرائيل على حساب حقوق الفلسطينيين.

وطالب خلال كلمته أمام مجلس الأمن، بضرورة استقلال دولة فلسطين وإقرار حل الدولتين، مؤكدًا أنه سيمهدان الطريق نحو التكامل الإقليمي في الشرق الأوسط.

ووجه الشكر لجمهورية مصر العربية وقطر وتركيا والولايات المتحدة على دورهم في التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، متابعًا: "دورنا الآن هو العمل معا لضمان استمرار وقف إطلاق النار في القطاع".

وأكد منصور، أنه يجب على إسرائيل احترام وقف إطلاق النار في غزة والبدء في إعادة الإعمار.