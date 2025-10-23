وكالات

انتقد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تصويت الكنيست الإسرائيلي على ضم الضفة الغربية، وصفه بأنه كان عملا استفزازيا ومتعمدا من المعارضة لإثارة الانقسام خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لإسرائيل.



وقال مكتب نتنياهو خلال بيان له اليوم الخميس، إنه لم يصوت الليكود والأحزاب الدينية بالائتلاف على مشروعي القانون باستثناء عضو ساخط من الليكود فُصل مؤخرًا من رئاسة إحدى لجان الكنيست.



وأضاف مكتب نتنياهو،: "أنه من غير المرجح إقرار مشروع القانون بشأن ضم الأراضي في الضفة والمستوطنات".



وفي وقت سابق، أكد ترامب أن ضم الضفة الغربية لن يحدث، مشيرًا إلى أنه وعد الدول العربية بعدم السماح بذلك.

وشدد ترامب خلال تصريحات مع مجلة تايم الأمريكية، على أن إسرائيل ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا أقدمت على خطوة ضم الضفة، مؤكدًا أن موقفه من هذه القضية "واضح وغير قابل للتأويل".

وقال ترامب إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ارتكب خطأ تكتيكيًا فادحًا بهجومه على قطر، لافتًا إلى أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة كان غريبا لدرجة أنه دفع الجميع للقيام بما يجب عليهم فعله.