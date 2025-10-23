عون: نعلّق آمالاً على لجنة "الميكانيزم" لإعادة الاستقرار في جنوب لبنان

أكّد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الخميس، أن لبنان يعلّق آمالاً على عمل لجنة "الميكانيزم" لإعادة الاستقرار إلى جنوب لبنان.

وقال عون، خلال استقباله اليوم الرئيس الجديد للجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية (الميكانيزم) الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد بحضور القائم بالأعمال الأمريكي في لبنان السيد كيث هانيجان، إن "لبنان الذي التزم اتفاق وقف الأعمال العسكرية منذ إعلانه، يعلق آمالاً كبيرة على عمل لجنة الإشراف للمساعدة في إعادة الاستقرار الى منطقة الجنوب ومنع الاعتداءات الإسرائيلية التي لا مبرر لها وغير مقبولة لاسيما وأنها تستهدف مدنيين ومؤسسات تجارية وصناعية وغيرها".

وأبلغ الرئيس عون الجنرال كليرفيلد "ضرورة تفعيل عمل لجنة " الميكانيزم" لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتتالية على لبنان وانتهاك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شهر نوفمبر الماضي".

وطالب الرئيس عون بـ "الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها حتى يتمكن الجيش من استكمال انتشاره حتى الحدود الجنوبية الدولية"، مؤكّداً أن "الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني ويعزز انتشاره يوما بعد يوم".

وأشار إلى "ما حققه الجيش حتى الآن لجهة " تنظيف" الأماكن التي حل فيها وإلغاء المظاهر المسلحة والكشف على الأنفاق ومصادرة كل أنواع الأسلحة والذخائر على رغم الصعوبة الجغرافية للجنوب".

ولفت عون إلى أن "لبنان ملتزم تطبيق كل التدابير الأمنية التي اتخذتها قيادة الجيش وسوف يستمر في عمله، وأي مساعدة تقدمها لجنة الاشراف ستساعد حتماً على إنهاء الوضع غير الآمن في المناطق الحدودية بحيث ينعم أهلها من جديد بالاستقرار والأمان"، معتبراً أن "هذا الواقع هو لمصلحة الجميع لأن ما من أحد من أبناء الجنوب خصوصاً ولبنان عموماً، يريد العودة إلى حالة الحرب".

وأطلع الجنرال كليرفيلد الرئيس عون "على أجواء اجتماع لجنة الميكانيزم"، لافتاً إلى أن "اجتماعاتها ستصبح دورية بهدف العمل على تثبيت وقف الأعمال العدائية في الجنوب".

وأشار الجنرال كليرفيلد إلى "وضع سلسلة خطوات لتحقيق هذا الهدف".

يذكر أن لجنة "الميكانيزم" برئاسة جنرال أمريكي وعضوية فرنسا ولبنان وإسرائيل، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل)، تتولى الإشراف على تطبيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولم تلتزم به إسرائيل، حيث لا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان، ولا تزال قواتها متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان.