"أنت من الدرجة الثالثة".. ترامب يهاجم مراسلًا صحفيًا (فيديو)

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، اتهامًا حادًا لمراسل وكالة "رويترز" جيف ماسون خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، واصفًا إياه بأنه "مراسل من الدرجة الثالثة"، وذلك ردًا على سؤال يتعلق بمدى شفافية مشروع هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض.

وأكد ترامب أن إدارته تتعامل بشفافية كاملة مع المشروع، موضحًا أنه عرض الخطط على جميع المهتمين بالاطلاع عليها، لكنه أشار إلى أن "بعض المراسلين لم يبذلوا جهدًا كافيًا لمشاهدتها".

وخلال المؤتمر، عرض الرئيس الأمريكي صورًا للتصميم الجديد للقاعة، مشيرًا إلى أن التصميم نال تقييمات إيجابية للغاية من الخبراء المعماريين.

وجاءت تصريحات ترامب ردًا على سؤال سابق من ماسون حول قرار هدم الجناح الشرقي بالكامل، والذي أثار دهشة الأوساط الإعلامية والسياسية.

وأوضح ترامب أن قرار الهدم الكامل استند إلى دراسات أجرتها مجموعة من كبار المهندسين المعماريين في العالم، مشيرًا إلى أن الجناح الأصلي الذي بُني عام 1902 لم يتبق منه الكثير بعد أعمال التجديد السابقة.

"Third-rate reporters didn't see it because they didn't look. You're a third-rate reporter, always have been."



President Trump clashes with a reporter who asked for his response "to people who say you haven't been transparent enough" about the White House ballroom construction pic.twitter.com/tUqAH19DUW — Fox News (@FoxNews) October 22, 2025

وأوضح الرئيس الأمريكي أن تكلفة المشروع البالغة 250 مليون دولار لن تُمول من الخزانة العامة، مؤكدًا أن التمويل يأتي بالكامل من متبرعين من القطاع الخاص وشركات كبرى مثل "أبل" و"أمازون".

وفي المقابل، واجه المشروع انتقادات من شخصيات معارضة، أبرزها هيلاري كلينتون التي وصفت الأعمال الجارية بأنها "تدمير للبيت الأبيض".

وخلال المؤتمر، أدلى ترامب بتعليق لافت حول أعمال البناء الجارية في المكان، قائلًا إن "صوت البناء يذكره بصوت المال"، معبرًا عن حبه لهذا الصوت باعتباره "رمزًا للنشاط الاقتصادي والإنجاز"، على حد تعبيره.