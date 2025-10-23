تفاعل في السعودية على زي ملك إسواتيني خلال لقائه مسؤول سعودي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تُظهر الزي التقليدي التراثي الذي ارتداه ملك مملكة إسواتيني، مسواتي الثالث، خلال لقاء رسمي جمعه بنائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، الذي يزور بلاده حاليًا.

🇸🇿 🇸🇦 الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني خلال استقباله اليوم نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي.



الملك مسواتي يظهر بزيّه التقليدي الملكي المزخرف بريش النعام والجلود والأوشحة الملونة وفي عنقه قلادة ويحمل عصا تظهر حتى في شعار مملكته الجنوب أفريقية، وتعتبر كل هذه رمزًا…

وتُعد مملكة إسواتيني دولة غير ساحلية تقع في شرق جنوب القارة الإفريقية، وتحيط بها جمهورية جنوب إفريقيا من جميع الجهات تقريبًا، باستثناء حدودها الشرقية التي تتشاركها مع موزمبيق. وتمتاز البلاد بتضاريس جبلية في الغرب تنحدر تدريجيًا عبر المرتفعات والوديان لتصل إلى الأراضي المنخفضة شرقًا.

عجبني انه كلهم لابسين لبس يمثلهم ويمثل ثقافاتهم



عكس كثير من العالم اللي صاروا بلا لون ولا ثقافه ويلبسوا البدلات وكرفتات

ويبلغ عدد سكان المملكة نحو 1.16 مليون نسمة وفق أحدث الإحصاءات لعام 2022، فيما تمتد على مساحة تُقدّر بـ 17,400 كيلومتر مربع.

وتُعد مباباني العاصمة الإدارية والقضائية للدولة، بينما تُعتبر لوبامبا العاصمة التشريعية. وقد انضمت إسواتيني إلى دول الكومنولث عام 1968 عقب استقلالها عن بريطانيا، وذلك بحسب الموقع الرسمي للكومنولث.

الإعتزاز بالإرث الثقافي ليس فقط شيئ له انعكاس مؤثر على الثقة بالنفس على الفرد نفسه فحسب، بل له أبعادة المؤثرة في تعاملات الشعوب الأخرى معك، توجد به لغة صامته عميقة تُقرأ بالعين.

ويشير شعار المملكة إلى رموز ذات دلالات عميقة؛ إذ يمثل الأسد (إنغوينياما) الملك، بينما يرمز الفيل (إندلوفوكازي أو أنثى الفيل الكبيرة) إلى الملكة الأم. ويحمل الرمزان معًا درعًا سوازيلانديًا تتوسطه تاج الملك المصنوع من الريش، الذي يُستخدم في احتفال إنكوالا التقليدي، ويُزين الشعار في أسفله القول الوطني "نحن الحصن"، وفق ما ورد في الموقع الرسمي للدولة.

اذا حد ما يعرف موقع هذه الدولة pic.twitter.com/833tvypwPX — 𝓜𝓸𝓼𝓽𝓪𝓯𝓪 (@Mostafa_TEF) October 22, 2025

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فقد شهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث أبرز المستجدات على الساحة الدولية والجهود المشتركة المبذولة بشأنها. كما حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى مملكة إسواتيني، فيصل الحربي، ومدير عام الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية، صقر القرشي.