شهدت عدّة ولايات ألمانية، زيادة كبيرة في معدل الوفيات بين طيور الكركي خلال الأيام الماضية.

وكشفت تحقيقات أجرتها مرافق الاختبار الحكومية في ألمانيا عن وجود مؤشرات قوية على إصابات بفيروس أنفلونزا الطيور.

وأكد معهد "فريدريش لوفلور" وهو المعهد الفيدرالي الألماني لأبحاث صحة الحيوان، الاشتباه في إصابات بفيروس أنفلونزا الطيور شديد الخطورة "HPAIV" من النوع الفرعي "H5N1" في عينات طيور الكركي المرسلة من عدة مدن ألمانية.

وأوضح المعهد، أن عدد حالات الإصابة في مزارع الدواجن ارتفع بشكل كبير خلال أكتوبر الجاري، ما دفعه إلى رفع مستوى الخطر في تلك المزارع من "منخفض" إلى "عال"، فيما رفعه للطيور البرية من "متوسط" إلى "عال".

وأشار المعهد، إلى أن عدد من الولايات في شرق ألمانيا أبلغت منذ أيام عن ارتفاع معدل نفوق طيور الكركي، إذ عُثر خلال الأسبوع الماضي على ما يزيد عن 100 طائر كركي نافق في بحيرة "كلبرا" على الحدود بين ولايتي "سكسونيا آنهالت" و"وتورينجن".

كذلك، انتُشلت عشرات طيور الكركي النافقة خلال عطلة نهاية الأسبوع من بحيرة "موريتس" بولاية "مكلنبورج فوربورمن".

نفوق أعداد هائلة من الطيور المهاجرة في ألمانيا بسبب تفشي فيروس إنفلونزا الطيور.. والسلطات ترفع مستوى الخطر إلى "عالٍ"#العربية pic.twitter.com/rHIEbMB0EX — العربية (@AlArabiya) October 22, 2025

وخلال أكتوبر الجاري، سُجلت أكثر من 15 مزرعة دواجن مصابة، بينما لم يتخطى العدد في سبتمبر الماضي 4 مزارع فقط، وفق بيانات المعهد الذي يؤكد أنه لا يزال من غير الواضح السبب وراء الزيادة الحادة في الحالات هذا الموسم.

وأشار المعهد الألماني، إلى أن يعمل حاليا على إجراء تحليل جيني للفيروس، منبها إلى ضرورة توقع انتشار العدوى بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة والتي من المحتمل أن تكون على نطاق واسع، لافتا إلى أن طيور الكركي لن تكون المتأثر الوحيد إذ أن أنواعا أخرى من الطيور البرمائية مثل البط والأوز قد تظهر أعراضا أخف عند إصابتها بالفيروس، ربما لأنها استطاعت تطوير مناعة جزئية ضد الفيروس.