وباء يتفشّى بسرعة في إسرائيل.. فما القصة؟

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تفشّي وباء الحصبة بوتيرة متسارعة؛ إذ سجلت نحو 1880 حالة إصابة منذ بدء تفشي المرض في الربيع، وسط ترجيحات بأن يكون عدد الإصابات الفعلي أعلى بكثير.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، أسفر الوباء المتفشّي حتى الآن عن وفاة 7 مصابين جميعهم أطفال دون عمر الثانية والنصف، فيما نُقل 562 مريضا إلى المستشفيات غالبيتهم من الأطفال، بينهم 53 حالة دخلت العناية المركزة، بينما احتاج 7 آخرون لأجهزة دعم الحياة، فيما لا يزال مصاب واحد في حالة حرجة.

وفي أبريل الماضي، بدأ تفشي مرض الحصبة في مدن مثل بيت شيمش وبني برك والقدس، قبل أن يمتد إلى مناطق أخرى.

وفي الوقت الحالي، تُصنف 9 مدن على أنها مراكز نشطة لتفشي المرض. وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية أن معظم المرضى بمن فيهم جميع الحالات الخطرة والوفيات لم يتلقوا التطعيمات، مؤكدة أنه كان من الممكن الوقاية منه بلقاح بسيط وفعال.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن وزارة الصحة الإسرائيلية أطلقت حملة واسعة لرفع معدلات التطعيم لتصل إلى 95% من الأطفال في الفئة العمرية بين عام إلى 6 سنوات.

ومنذ بدء حملة التطعيم، تلقى 216 ألف شخص اللقاح على مستوى إسرائيل، ليرتفع معدل التطعيم للجرعة الأولى من 83 إلى 89%. في حين سجّلت مدن التفشّي الرئيسية زيادات كبيرة في أعداد المُطعمين، إذ وصلت النسبة في بيت شيمش 630% وفي القدس 500%.