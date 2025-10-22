مطار الخرطوم يستقبل أول طائرة مدنية منذ إغلاقه قبل عامين

مطار الخرطوم يستقبل أول طائرة مدنية منذ إغلاقه قبل

وكالات

أعلن مطار الخرطوم الدولي، قبل قليل، عن هبوط طائرة تابعة لشركة بدر للطيران، معلنًا بذلك استئناف النشاط الجوي من العاصمة السودانية بعد إغلاق دام عامين ونصف العام.

وقال المطار في بيان رسمي إن استئناف الرحلات الجوية يمثل خطوة مهمة في مسار تعافي قطاع الطيران السوداني، ويمهد لعودة الحركة الجوية تدريجيًا خلال المرحلة المقبلة.

وقالت قناة العربية/الحدث نقلا عن مصادر لها، إن رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان كان على متن الطائرة المدنية التي هبطت بمطار الخرطوم.

وكان مطار الخرطوم الدولي قد تعرض لهجمات بطائرات مسيّرة أمس الثلاثاء وصباح اليوم، حيث جرى استهداف المطار الواقع في وسط العاصمة السودانية مع اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، ما أدى إلى أضرار جسيمة في مبانيه وتوقف الرحلات الجوية على الفور.

وبعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على الخرطوم في وقت سابق من هذا العام، جاء ترميم المطار وإعادة تشغيله على رأس أولويات الحكومة التي يقودها الجيش، في خطوة تهدف إلى إظهار عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق الخاضعة لسيطرته.