أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة (رويترز–إبسوس) ونُشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن غالبية الأمريكيين ترى أن الولايات المتحدة يجب أن تنضم إلى حلفائها في الاعتراف بدولة فلسطينية، في موقفٍ يتعارض مع السياسة الحالية للرئيس دونالد ترامب.

وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي استمر ستة أيام وانتهى يوم الاثنين الماضي، فإن 59% من المشاركين أيدوا الاعتراف بدولة فلسطينية، مقابل 33% عارضوا الخطوة، بينما لم يحسم الباقون موقفهم من القضية المثيرة للجدل.

وأظهرت النتائج أن 80% من مؤيدي الحزب الديمقراطي يطالبون باعتراف واشنطن بالدولة الفلسطينية، تماشيًا مع مواقف عدد من الدول الحليفة التي اتخذت هذه الخطوة مؤخرًا، مثل بريطانيا وكندا وفرنسا وأستراليا، في حين عارضها 16% فقط من الديمقراطيين.

أما بين الجمهوريين، فقد أيد 41% من ناخبي الحزب الذي ينتمي إليه ترامب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما رفضها 53% منهم.

وفيما يتعلق بالحرب في غزة، اعتبر 60% من المشاركين أن الرد الإسرائيلي على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر كان "مبالغًا فيه"، مقابل 32% لم يوافقوا على هذا التوصيف.

كما شمل الاستطلاع سؤالًا حول دور الرئيس ترامب في اتفاق إنهاء الحرب، حيث رأى 51% من المشاركين أنه يستحق الثناء إذا استمر وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مقابل 42% عارضوا هذا الرأي، وأوضح الاستطلاع أن واحدًا من كل أربعة ناخبين ديمقراطيين يعتقد أن ترامب يستحق تقديرًا كبيرًا في حال نجاح وقف إطلاق النار بالفعل.