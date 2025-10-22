نتنياهو: العالم يتغير بفضل شراكتنا مع الولايات المتحدة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن العالم بدأ يتغير بفضل الشراكة مع الولايات المتحدة، مضيفا أن تل أبيب نجحت في "عزل حماس وإعادة الأسرى".

وتابع نتنياهو خلال مؤتمر صحفي في القدس مع جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، أن "إسرائيل قوية ستخدم مصالح أمريكا وأمريكا قوية ستخدم مصالح إسرائيل"، وفق تعبيره.

بدوره، قال نائب الرئيس الأمريكي إنه يتطلع للعمل مع نتنياهو على خطة غزة للسلام وإعادة إعمار قطاع غزة، مشددا على أن إسرائيل ستقوم بدور مهم في المنطقة.

كما أعرب تفاؤله باستمرار وقف إطلاق النار في غزة، وعن اعتقاده بأن ما يجري حاليا يعتبر فرصة للبناء على اتفاقات أبراهام، بحسب قوله.

وفي السياق ذاته، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استقبل في مكتبه جي دي فانس.