ترامب: النزاع الأوكراني كان يمكن أن يتحول إلى حرب عالمية ثالثة



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن النزاع الأوكراني كان يمكن أن يتحول إلى حرب عالمية ثالثة، لكن سيتم حله الآن فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي يريدان ذلك.

أضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أن بوتين يريد إنهاء النزاع، وأعتقد أن زيلينسكي يريد إنهاءه أيضا وأنا أعتقد أنه سينتهي".

ووفقا لترامب، فإن النزاع في أوكرانيا لا يؤثر على الولايات المتحدة لأنه يحدث وراء المحيط دون مشاركة عسكريين أمريكيين.

وقال ترامب: "كان يمكن أن يتحول هذا النزاع إلى حرب عالمية ثالثة، لقد خرج تمامًا عن السيطرة"، لكن الوضع قد تغير مع فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة "نيوزنيشن"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متحمس جدا لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

والتقى زيلينسكي مع ترامب من يوم الجمعة الماضي، وقدم الوفد الأوكراني، الذي وصل إلى واشنطن، عرضا للرئيس ترامب حول كيفية استخدام كييف صواريخ "توماهوك" في حال تسلمتها، وتأثيرها على العمل العسكري.

ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي، أنه يأمل في إنهاء الصراع الأوكراني دون الحاجة إلى إمداد كييف بصواريخ "توماهوك"، مؤكدا ثقته بإمكانية التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، كما أعرب عن رأيه بأن الأحداث "تسير على ما يرام".

وسبق أن قال الرئيس ترامب إن انتصار أوكرانيا في مواجهة روسيا غير مرجح، مؤكدا أن الوضع في كييف معقد والعمل مستمر على إبرام صفقة.

كما علق ترامب على "احتمالية خسارة أوكرانيا لأراضيها نتيجة النزاع"، قائلا إن روسيا "ستأخذ شيئا ما"، وفقا لروسيا اليوم.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن ترامب حث زيلينسكي خلال الاجتماع على قبول شروط روسيا وإلا فإن نظام كييف "سيتم تدميره".