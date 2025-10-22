صهر ترامب: لن تخصص أموال لإعادة إعمار مناطق سيطرة حماس في غزة



وكالات

قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إعادة إعمار غزة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي مدروسة بعناية.

أضاف: "هناك اعتبارات جارية حاليا في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي طالما أمكن تأمينها لبدء البناء كغزة جديدة، وذلك بهدف منح الفلسطينيين المقيمين في غزة مكانا يذهبون إليه، ومكانا للعمل، ومكانا للعيش".

وتابع: "لن تخصص أي أموال لإعادة الإعمار للمناطق التي لا تزال تسيطر عليها حماس"، مشيرا إلى أن عدة مسارات عمل من العام الماضي قيد التحديث حاليا.

وذكر أن تلك المسارات ستعرض على الرئيس ترامب و"مجلس السلام" للحصول على توصيات بشأن ما يجب بناؤه وكيفية تنفيذه على مراحل.

ويسيطر الجيش الإسرائيلي على مناطق في غزة بعد انسحابه الجزئي بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

ويتواجد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكوشنر والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف في إسرائيل حاليا، في محاولة للدفع نحو المرحلة التالية من الاتفاق، وفقا لروسيا اليوم.