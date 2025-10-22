ترامب: لم أقرر بعد ما إذا كنت سألتقي بوتين أم لا

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تناول خلاله قضايا التجارة والعمل على عدد من الصفقات الثنائية.

وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن الهند لن تشتري كميات كبيرة من النفط الروسي، معربة عن اهتمامها بإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأشار ترامب إلى وجود فرصة لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أنها لا تؤثر على الولايات المتحدة التي لا تتحمل تكاليف مالية أو خسائر بشرية فيها.

وعن العلاقات مع روسيا، قال ترامب إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين، مؤكداً أنه لا يرغب في عقد لقاءات "غير مجدية".