قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الحل الدبلوماسي بشأن مفاوضات سد النهضة، وتسعى إلى تلبية احتياجات كافة الأطراف، دون مساندة طرف على حساب الآخر.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في تصريحات لـ "العربية"، أن عدم التنسيق في إدارة سد النهضة تسبب في فيضانات مروعة اجتاحت السودان، لافتًا إلى أن ما تقو به أديس أبابا يعتبر انتهاكا صارخًا للقانون الدولي.

وأضاف، مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود لتعنت إثيوبيا ورفض الالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود، وبين أن الأضرار المترتبة على ذلك، ستكون كارثية على مصر والسودان.

وفي مطلع شهر أكتوبر الجاري، اجتاحت الفيضانات السودان بسبب سوء إدارة تشغيل سد النهضة، وفقا لتصريحات الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة.

وأوضح شراقي، أن غياب التنسيق بين إثيوبيا ودول المصب حول إدارة السد يعتبر تهديدًا خطيرًا للأمن المائي الإقليمي، وتتحمل إثيوبيا المسؤولية الكاملة بشأن الفيضانات، خاصة في ظل امتلاء بحيرة السد في موسم 2024 دون تشغيل فعلا للتوربينات وهو ما أدى إلى تراكم كميات هائلة من المياه.



