البيت الأبيض: لا خطط لقمة بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب

مصراوي

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤول بالبيت الأبيض، الثلثاء، إن لا خطط لقمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في المستقبل القريب.

وأوضح دبلوماسيون، أن رفض موسكو وقف إطلاق النار في أوكرانيا يبدو أنه يعرض القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين للخطر، بعد أن تم تأجيل اجتماع تحضيري بين كبار الدبلوماسيين من الجانبين.

وقال ترامب إنه يهدف إلى عقد قمة مع بوتين في العاصمة المجرية بودابست خلال أسبوعين في محاولة لإنهاء الحرب، غير أن القمة واجهت عقبة بعد إرجاء اجتماع تحضيري بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف، والذي كان من المتوقع ان يعقد في بودابست يوم الخميس.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان بأن تأجيل اجتماع روبيو ولافروف، كان علامة على أن واشنطن قد تتردد في المضي قدما في قمة ترامب وبوتين إذا لم تتنازل موسكو عن مطالبها.

وقال دبلوماسي أوروبي: "أظن أن الروس أرادوا الكثير، وبات من الواضح للأمريكيين أنه لن يكون هناك اتفاق لترامب في بودابست".

وأكد الدبلوماسي الآخر، أن الروس لم يتراجعوا عن موقفهم إطلاقا ولا يقبلون بالبقاء في أماكنهم، مضيفا "أفترض أن لافروف ألقى الخطاب نفسه، وكان روبيو يقول: أراك لاحقا".