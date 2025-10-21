وفد مصر يصل إلى دبي للمشاركة في نهائيات تحدي القراءة العربي 2025

دبي- مصراوي:

وصل وفد جمهورية مصر العربية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مطار دبي الدولي، للمشاركة في المرحلة النهائية من تحدي القراءة العربي 2025، حيث يجري الإعلان عن أوائل الدورة التاسعة خلال الحفل الختامي الذي يجري في مركز دبي التجاري العالمي في 23 أكتوبر الجاري، برعاية وحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

كان في استقبال أعضاء وفد جمهورية مصر العربية، الذي يضم أبطال فئات تحدي القراءة على مستويي وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، لدى وصولهم إلى مطار دبي الدولي، فريق تحدي القراءة العربي، حيث قدم لهم جميع التسهيلات منذ لحظة وصولهم، ووفر لهم شروط الراحة والأدوات اللازمة لاستكمال استعدادهم لحفل تتويج الفائزين.

ويتضمن الحفل الختامي للدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي، تتويج بطل تحدي القراءة العربي 2025، وصاحب المركز الأول في فئة أصحاب الهمم، والمدرسة الفائزة بلقب "المدرسة المتميزة"، والمشرف الحاصل على لقب "المشرف المتميز" إضافة إلى تكريم بطل الجاليات.

ويمثل مصر على مستوى وزارة التربية والتعليم في المرحلة النهائية، الطالبة تغريد محمد عبد العليم محمد بطلة تحدي القراءة العربي في دورته التاسعة (على المستوى الوزاري)، والطالبة بسملة صلاح الدين سليمان صاحبة المركز الأول في فئة أصحاب الهمم من بين 17608366 طالباً وطالبة، مثلوا 30575 مدرسة وتحت إشراف 41225 مشرفاً ومشرفة.

كما يمثل وزارة التربية والتعليم، في المرحلة النهائية من تحدي القراءة العربي 2025، سحر مصباح الفائزة بلقب "المشرفة المتميزة"، ومدرسة بلكيم للتعليم الأساسي صاحبة المركز الأول في فئة "المدرسة المتميزة".

ويشارك في المرحلة النهائية، الطالب محمد أحمد الحسانين بطل تحدي القراءة العربي في دورته التاسعة على مستوى الأزهر الشريف، والطالب محمد رضا الشحات سليمان صاحب المركز الأول في فئة أصحاب الهمم، من بين 2112004 طلاب وطالبات مثلوا 9700 معهد أزهري، وتحت إشراف 8050 مشرفاً ومشرفة.

كما تشارك ممثلة عن الأزهر الشريف، منطقة الإسماعيلية لنيلها المركز الأول في فئة "المشرف المتميز".

إقبال غير مسبوق

وحققت الدورة التاسعة من مبادرة تحدي القراءة العربي، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" مشاركة قياسية وصلت إلى أكثر من 32 مليون طالب وطالبة من 50 دولة يمثلون 132112 مدرسة، وبإشراف 161004 مشرفين ومشرفات.

ويبلغ إجمالي جوائز تحدي القراءة العربي التكريمية والتشجيعية 11 مليون درهم سنوياً، حيث يحصل الطالب الفائز بلقب بطل التحدي على جائزة مالية قيمتها 500 ألف درهم، وينال صاحب المركز الثاني 100 ألف درهم، والثالث 70 ألف درهم، في حين تنال المدرسة الفائزة بلقب "المدرسة المتميزة" مبلغ مليون درهم، وصاحبة المركز الثاني 500 ألف درهم، و300 ألف درهم للمدرسة التي تحل في المركز الثالث.

ويحصل المشرف الفائز بلقب "المشرف المتميز" على مبلغ وقدره 300 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني على 100 ألف درهم، وصاحب المركز الثالث على 50 ألف درهم، وينال الفائز بلقب بطل تحدي القراءة العربي في فئة أصحاب الهمم جائزة وقدرها 200 ألف درهم، والثاني 100 ألف درهم، والثالث 50 ألف درهم، في حين تبلغ مكافأة صاحب المركز الأول في فئة الجاليات 100 ألف درهم، والثاني 70 ألف درهم، والثالث 30 ألف درهم، لتصل قيمة الجوائز منذ إطلاق التحدي إلى 99 مليون درهم خلال تسع دورات.