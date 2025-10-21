جاليات مصر في أوروبا تصمم مجسما للرئيس السيسي في بروكسل (فيديو)

وكالات

احتشد أبناء الجاليات المصرية من مختلف دول العالم أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بروكسل، استعدادًا لاستقباله خلال مشاركته في القمة الأوروبية.

وتستعد الجاليات المصرية في أوروبا بحماس كبير للترحيب بالرئيس السيسي، في زيارة وصفها المشاركون بأنها جسر للثقة والمحبة بين القيادة السياسية وأبناء الوطن بالخارج، مؤكدين أن حملة "وطنك أمانة" تجسد أسمى معاني الولاء والانتماء، وأن وجود الرئيس بينهم يمثل لحظة وطنية مميزة تعكس العلاقة المتينة بين المصريين وقيادتهم.

وفي إطار التحضيرات، قام أبناء الجاليات المصرية بتصميم مجسم ذهبي للرئيس السيسي، تعبيرًا عن تقديرهم وحبهم له، وترحيبًا به.

كما أعلن نشأت زنفل، أحد الرموز الوطنية البارزة وممثل الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشاركته الرسمية في تجمع "فرسان مصر" ببروكسل 2025، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصريين بالخارج احتفاءً بزيارة الرئيس.

ووجّه زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري بالولايات المتحدة الأمريكية، رسالة دعم إلى المصريين في أوروبا، قال فيها: "نتابع في أمريكا بكل اهتمام استعدادات الجاليات الأوروبية لاستقبال السيد الرئيس، ونعتبر هذه الزيارة تأكيدًا لمكانة مصر الدولية، ورمزًا لتلاحم أبنائها في الداخل والخارج. إن المصريين بالخارج يشكلون جسرًا حضاريًا يربط مصر بالعالم، والرئيس السيسي أعاد لهذا الجسر معناه وقيمته".

ترحيب واسع من الجالية المصرية بالرئيس عبدالفتاح #السيسي بعد وصوله إلى #بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية#القاهرة_الإخبارية #مصر pic.twitter.com/IiF2EsJAGU — القاهرة الإخبارية - AlQahera News (@Alqaheranewstv) October 21, 2025

وأضاف زنفل أن النادي الثقافي المصري في الولايات المتحدة سيشارك في الفعاليات دعمًا للرئيس السيسي، مؤكدًا أن الرسالة التي يحملها الوفد المصري من أمريكا هي تقدير لجهود الرئيس في بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز الحضور المصري عالميًا.