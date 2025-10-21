إعلان

جاليات مصر في أوروبا تصمم مجسما للرئيس السيسي في بروكسل (فيديو)

كتب : مصراوي

05:00 م 21/10/2025

وكالات

احتشد أبناء الجاليات المصرية من مختلف دول العالم أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في بروكسل، استعدادًا لاستقباله خلال مشاركته في القمة الأوروبية.

وتستعد الجاليات المصرية في أوروبا بحماس كبير للترحيب بالرئيس السيسي، في زيارة وصفها المشاركون بأنها جسر للثقة والمحبة بين القيادة السياسية وأبناء الوطن بالخارج، مؤكدين أن حملة "وطنك أمانة" تجسد أسمى معاني الولاء والانتماء، وأن وجود الرئيس بينهم يمثل لحظة وطنية مميزة تعكس العلاقة المتينة بين المصريين وقيادتهم.

تصمم مجسما للرئيس السيسي

وفي إطار التحضيرات، قام أبناء الجاليات المصرية بتصميم مجسم ذهبي للرئيس السيسي، تعبيرًا عن تقديرهم وحبهم له، وترحيبًا به.

كما أعلن نشأت زنفل، أحد الرموز الوطنية البارزة وممثل الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشاركته الرسمية في تجمع "فرسان مصر" ببروكسل 2025، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصريين بالخارج احتفاءً بزيارة الرئيس.

ووجّه زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي المصري بالولايات المتحدة الأمريكية، رسالة دعم إلى المصريين في أوروبا، قال فيها: "نتابع في أمريكا بكل اهتمام استعدادات الجاليات الأوروبية لاستقبال السيد الرئيس، ونعتبر هذه الزيارة تأكيدًا لمكانة مصر الدولية، ورمزًا لتلاحم أبنائها في الداخل والخارج. إن المصريين بالخارج يشكلون جسرًا حضاريًا يربط مصر بالعالم، والرئيس السيسي أعاد لهذا الجسر معناه وقيمته".

وأضاف زنفل أن النادي الثقافي المصري في الولايات المتحدة سيشارك في الفعاليات دعمًا للرئيس السيسي، مؤكدًا أن الرسالة التي يحملها الوفد المصري من أمريكا هي تقدير لجهود الرئيس في بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز الحضور المصري عالميًا.

تصمم مجسما للرئيس السيسي بروكسل جاليات مصر في أوروبا

