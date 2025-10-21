إعلان

سفير الإمارات يبحث مع وزير العدل المصري تعزيز التعاون القانوني والقضائي

كتب : سهر عبد الرحيم

04:37 م 21/10/2025

سفير الإمارات و وزير العدل

التقى سعادة حمد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، معالي المستشار عدنان فنجري، وزير العدل في جمهورية مصر العربية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات القانونية والقضائية، بما يواكب عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وأكد الزعابي على العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات بجمهورية مصر العربية، مؤكدا حرص الجانبين على تعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها تبادل الخبرات في مجال التقاضي الإلكتروني والتحول الرقمي للخدمات القضائية، وهو ما يمثل أولوية قصوى لضمان سرعة الفصل في الدعاوى وتبسيط الإجراءات القانونية للمتقاضين.

من جهته أكد وزير العدل على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات ومصر، مُشيدًا بالتطور الذي تشهده المنظومة القانونية والقضائية في كلا البلدين.

