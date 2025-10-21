إعلان

لماذا خرجت مظاهرات "No Kings" ضد دونالد ترامب؟

كتب : مصراوي

12:09 م 21/10/2025

مظاهرات No Kings

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بي بي سي

انطلقت في ولايات أمريكية يوم السبت مظاهرات في أكثر من 2,500 نقطة احتجاج ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واحتشد الملايين لحضور الفعالية التي نظمتها حركة "لا ملوك في الولايات المتحدة".

بدأت هذه الحركة أولى فعالياتها في يونيو 2025 عندما احتفل دونالد ترامب بعيد ميلاده خلال استعراض عسكري للجيش الأمريكي.

وترفع الحركة شعارًا يشير لرفض الأمريكيين لحكمٍ ملكي منذ تأسيس الولايات المتحدة.

فلماذا لا يريد الأمريكيون حكمًا ملكيًا على مرّ التاريخ؟

هذا المحتوى من

BBC

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مظاهرات No Kings أخبار BBC دونالد ترامب حركة لا ملوك في الولايات المتحدة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

استطلاع رويترز يرجح تراجع الجنيه وقفزة بمعدل نمو اقتصاد مصر
اصطدام قطار برصيف محطة مصر برمسيس.. ومصدر: لا إصابات
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى مستوى قياسي جديد ببداية التعاملات