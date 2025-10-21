لماذا خرجت مظاهرات "No Kings" ضد دونالد ترامب؟
كتب : مصراوي
مظاهرات No Kings
بي بي سي
انطلقت في ولايات أمريكية يوم السبت مظاهرات في أكثر من 2,500 نقطة احتجاج ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
واحتشد الملايين لحضور الفعالية التي نظمتها حركة "لا ملوك في الولايات المتحدة".
بدأت هذه الحركة أولى فعالياتها في يونيو 2025 عندما احتفل دونالد ترامب بعيد ميلاده خلال استعراض عسكري للجيش الأمريكي.
وترفع الحركة شعارًا يشير لرفض الأمريكيين لحكمٍ ملكي منذ تأسيس الولايات المتحدة.
فلماذا لا يريد الأمريكيون حكمًا ملكيًا على مرّ التاريخ؟