لماذا خرجت مظاهرات "No Kings" ضد دونالد ترامب؟

بي بي سي

انطلقت في ولايات أمريكية يوم السبت مظاهرات في أكثر من 2,500 نقطة احتجاج ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واحتشد الملايين لحضور الفعالية التي نظمتها حركة "لا ملوك في الولايات المتحدة".

بدأت هذه الحركة أولى فعالياتها في يونيو 2025 عندما احتفل دونالد ترامب بعيد ميلاده خلال استعراض عسكري للجيش الأمريكي.

وترفع الحركة شعارًا يشير لرفض الأمريكيين لحكمٍ ملكي منذ تأسيس الولايات المتحدة.

فلماذا لا يريد الأمريكيون حكمًا ملكيًا على مرّ التاريخ؟