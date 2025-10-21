العثور على سجن تحت الأرض استخدمه نظام الأسد غربي سوريا (صور)

"أيها الأوغاد".. أول تعليق من شمخاني بعد تسريب فيديو زفاف ابنته "فيديو

كشفت قوات الأمن في ريف حمص الغربي عن سجنٍ سريّ تحت الأرض، كان النظام السابق بقيادة بشار الأسد يستخدمه لاحتجاز مدنيين خلال سنوات الحرب، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية (سانا).

وبحسب الوكالة، فإن السجن اكتُشف في منطقة المخرم بريف حمص الشرقي، إلى الشمال من قرية بويضة السلمية.

وأوضح عمر الموسى، معاون مدير منطقة المخرم، أن اكتشاف الموقع تم قبل نحو عشرة أيام أثناء تنفيذ دوريات الشرطة عمليات تمشيط وبحث عن مواقع يشتبه في توظيفها لأغراض غير قانونية.

وأشار الموسى إلى أن السجن "شُيّد تحت سطح الأرض، ويغلق بباب حديدي سميك، ويضم تجهيزات داخلية من فرش إسفنجية وأغطية صوفية، إضافة إلى أدوات يُعتقد أنها استُخدمت في التعذيب، منها العصي والحبال".

كما ذكر أنه تم العثور في الموقع على "كتب ومطبوعات موجّهة لميليشيات كانت تتلقى دعمًا من النظام البائد".

وأضاف أن السجن يتصل بشبكة أنفاق تمتد على عمق يقارب خمسة أمتار وطول يصل إلى نحو أربعين مترًا.

وأظهرت الصور التي نشرتها سانا، أن الموقع يقع في منطقة جرداء معزولة وخالية من السكان.

وتقول منظمات حقوقية إن العديد من السجون السرية التي أنشأها النظام السابق لا تزال طي الكتمان، ويُعتقد أنها موزعة في مناطق مختلفة داخل سوريا.