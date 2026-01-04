إعلان

مصر تسترد 7 قطع أثرية من واشنطن.. صور

كتب-مصراوي

11:42 م 04/01/2026
استمراراً للجهود الوطنية الحثيثة، وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ لاستعادة آثارها المهربة إلى الخارج والحفاظ على ممتلكاتها الثقافية وصون تاريخها الحضاري، شارك السفير وائل النجار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية في مراسم تسليم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لسبعة قطع أثرية مستردة من واشنطن إلى وزارة السياحة والآثار.

وقد جاء ذلك بجهد وتعاون مشترك ما بين السفارة المصرية في واشنطن وإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية وكذا وزارة السياحة والآثار. ويأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في نوفمبر 2021 بشأن حماية الممتلكات الثقافية، حيث أثمرت جهود السفارة المصرية في واشنطن عن استرداد تمثال أوشابتي، وتميمة المعبود سيت، وجعران من الحجر، وعدد 2 رأس آدمي من الحجر، بالإضافة إلي رأس صقر محنط وسمكة محنطة.

وقد أشار السيد مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للجهود المشتركة بين أجهزة الدولة المختلفة، وتأكيداً على حرص الدولة المصرية علي صون هويتها التاريخية والحفاظ على مقدراتها الحضارية فضلاً عن الالتزام الكامل بقانون حماية الآثار المصرية، وكذا الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية.

وزارة الخارجية والهجرة وزارة السياحة والآثار السفارة المصرية في واشنطن استرداد تمثال أوشابتي تميمة المعبود سيت قانون حماية الآثار المصرية

