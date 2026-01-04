إعلان

احتجاجات في نيويورك أمام مقر احتجاز الرئيس الفنزويلي.. فيديو

كتب-عبدالله محمود:

06:24 م 04/01/2026
    احتجاجات في نيويورك أمام مقر احتجاز الرئيس الفنزويلي
شهد محيط مركز الشرطة التي يحتجز فيها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، احتجاجات حشود كبيرة، في منطقة بروكلين والتي تعد من المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في نيويورك.

وأكد موقع فوكس نيوز الأمريكي، أنه اندلعت الفوضى أمام مقر احتجاز الرئيس الفنزويلي في بروكلين.

وأشار فوكس نيوز، إلى أن شوارع مدينة نيويورك شهدت احتجاجًات واسعة على الضربات الأمريكية على فنزويلا والقبض على نيكولاس مادورو.

وفي الوقت ذاته، شهد مقر مركز الاحتجاز الحضري في نيويورك، حشدًا كبيرًا من الناس يغني احتفالاً بالقبض على نيكولاس مادورو.

احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو احتجاجات نيويورك رئيس فنزويلا

