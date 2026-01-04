احتجاجات في نيويورك أمام مقر احتجاز الرئيس الفنزويلي.. فيديو

من سليماني إلى مادورو.. 3 يناير يوم مشؤوم لأعداء أمريكا

مقيدًا بالكلبشات وكاب أسود.. أول صور لرئيس فنزويلا لحظة وصوله مكتب المخدرات

7 صور توثق آثار الضربات الأمريكية على المقر الأخير لمادورو قبل اختطافه

شهد محيط مركز الشرطة التي يحتجز فيها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، احتجاجات حشود كبيرة، في منطقة بروكلين والتي تعد من المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في نيويورك.

WATCH: Chaos erupts as police maneuver through large crowds outside Brooklyn's Metropolitan Detention Center where Venezuela's Nicolás Maduro is being held.

وأكد موقع فوكس نيوز الأمريكي، أنه اندلعت الفوضى أمام مقر احتجاز الرئيس الفنزويلي في بروكلين.

وأشار فوكس نيوز، إلى أن شوارع مدينة نيويورك شهدت احتجاجًات واسعة على الضربات الأمريكية على فنزويلا والقبض على نيكولاس مادورو.

WATCH: A crowd sings in celebration outside the Metropolitan Detention Center in New York where Nicolás Maduro is being held after the U.S. captured him in Venezuela.

وفي الوقت ذاته، شهد مقر مركز الاحتجاز الحضري في نيويورك، حشدًا كبيرًا من الناس يغني احتفالاً بالقبض على نيكولاس مادورو.