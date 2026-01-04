بدلة نايك تتصدر الإنترنت بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي.. ما القصة؟

كشفت تقارير إعلامية، أن بدلة نايك تصدرت الإنترنت بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأوضحت بيانات البحث "Search Trend Data" عن ارتفاع حاد في الاستفسارات المتعلقة بمنتج "Nike Tech Fleece" فور القبض على مادورو وهو يرتدي طقماً رياضياً رمادياً من هذه العلامة التجارية.

وبحسب التقرير، فأن الزي الرمادي من نايكي أصبح بشكل غير متوقع أحد أكثر عناصر الموضة التي تم الحديث عنها خلال الساعات الماضية بعد انتشار صورة الرئيس الفنزويلي عبر الإنترنت وهو يرتديه أثناء القبض عليه ونقله إلى الولايات المتحدة.

وخلال أقل من 24 ساعة، سجّلت محركات البحث، وعلى رأسها Google، قفزة مفاجئة في معدلات البحث عن هذا الطراز تحديدًا، في ارتفاع وصف بأنه غير مسبوق وسريع، ولم يأتِ ضمن أي حملة تسويقية مخطط لها.

بحسب بيانات تتبع الاتجاهات الرقمية، فإن الاهتمام ببدلات Nike Tech لم ينم بشكل تدريجي، بل قفز بشكل حاد فور تداول الصورة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث شهد اقبالًا كبيرًا على شراء بدلة نايكي الرمادي، التي أعلنت بعض المتاجر التابعة لـ"نايك" نفاد المقاسات.