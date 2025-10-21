أمير قطر: ما جرى في غزة إبادة جماعية ويجب محاسبة المتورطين

مصراوي

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن ما جرى في غزة إبادة جماعية، معربًا عن إدانته الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية ومواصلة خرق وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

وطالب آل ثاني، في خطابه أمام مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة.

ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 68,216 فلسطينيًا وإصابة 170,361 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.