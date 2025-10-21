إعلان

أمير قطر: ما جرى في غزة إبادة جماعية ويجب محاسبة المتورطين

كتب : مصراوي

09:42 ص 21/10/2025

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد

مصراوي

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن ما جرى في غزة إبادة جماعية، معربًا عن إدانته الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية ومواصلة خرق وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

وطالب آل ثاني، في خطابه أمام مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات مرتكبي الإبادة من المحاسبة.

ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 68,216 فلسطينيًا وإصابة 170,361 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

