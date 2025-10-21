ضغوط أمريكية على بتسلئيل سموتريتش لقبول اتفاق غزة وإنهاء الحرب



وكالات

طالب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من وزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بـ"القبول الكامل" لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.

وحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن بيسنت التقى سموتريتش في واشنطن، الإثنين، حيث عقدا اجتماعا نادرا.

ويسلط البيان الأمريكي الضوء على "استياء واشنطن" من معارضة سموتريتش للجهود الأمريكية لوقف حرب غزة.

وكان سموتريتش واحدا من العديد من الوزراء اليمينيين المتطرفين الذين صوتوا ضد الموافقة على المرحلة الأولى من خطة ترامب، التي تشمل وقف إطلاق النار، وانسحابا إسرائيليا محدودا من غزة، وتبادلا للأسرى.

وأعرب سموتريتش عن معارضته للإفراج عن ما يقرب من 2000 أسير فلسطيني مقابل الرهائن المتبقين، بينما جادل أيضا بأن الصفقة "تترك حماس في السلطة".

وعقب هجوم على القوات الإسرائيلية في غزة، دعا الوزير اليميني المتطرف إلى استئناف الحرب، وكتب على منصة "إكس": "حرب!".

وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على ما وصفه بـ"أهداف لحماس"، قبل أن يعلن استئناف وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بعد ساعات قليلة من منشور سموتريتش.

وأفاد مكتب بيسنت أنه استغل اجتماعه مع سموتريتش لـ"إعادة تأكيد العلاقات القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

كما جاء في البيان الأمريكي، أن بيسنت "أكد أيضا على أهمية العودة التاريخية للرهائن، وأشار إلى الإمكانات الكبيرة لتوسيع نطاق الاتفاقات الإبراهيمية"، وفقا لسكاي نيوز.