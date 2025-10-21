أكد القيادى فى حركة حماس ورئيس الوفد المفاوض، أن الإرادة الدولية برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي الضامن لإنجاز اتفاق السلام.

ووجه الحية الشكر لكل الوسطاء "مصر وقطر وتركيا"، مؤكدا على صمود الشعب الفلسطيني وتوافر الإرادة لإنهاء معاناته، بحسب ما ذكرته القاهرة الإخبارية.

وأضاف أنه رغم الصعوبات ونقص المعدات لدينا الإصرار على تسليم جميع الجثامين وفق الاتفاق واستلام جثاميننا، قائلا: "نجد صعوبة بالغة في استخراج الجثامين ونحن جادون في استخراجها".

وتابع: "حماس والفصائل الفلسطينية ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، وكلنا ثقة وعزم على تنفيذ اتفاق غزة".

وأكد الحية، أن التظاهرة الدولية الكبرى التي رعتها مصر بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤكد أن الحرب في غزة انتهت.