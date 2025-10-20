اعلام عبري: أمريكا بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق ترامب للسلام

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن القيادة الأمريكية بدأت رسميًا عملها في إطار آلية الرقابة الدولية الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.



وأكدت أن الهدف من آلية الرقابة الدولية الخاصة هو تنسيق الجهود بين الدول والمنظمات والشخصيات المعنية بالمراحل المقبلة من خطة ترامب، ولا سيما ما يتعلق بملف إعادة إعمار قطاع غزة.



ووفقًا للتقرير المنشور، من المقرر أن يرأس القيادة التي ستقام في جنوب إسرائيل جنرال أمريكي برتبة ثلاث نجوم، بمشاركة جنرال بريطاني برتبة نجمتين، إلى جانب الممثل الإسرائيلي الجنرال ياكي دولف.

كما وصل إلى إسرائيل نحو 200 جندي أمريكي للمساعدة في الأعمال الإنشائية قبل عودتهم إلى بلادهم.

وأضاف التقرير أن القيادة ستضم ممثلين من جيوش ومنظمات شريكة، مشيرًا إلى أن بدء عملها الكامل قد يستغرق عدة أسابيع في ظل استمرار وصول الممثلين والجهات المعنية.

وأكدت التقرير أن الولايات المتحدة لن تنشر ممثلين لها داخل قطاع غزة، لكنها ستستخدم وسائل استخباراتية لمتابعة التطورات هناك.