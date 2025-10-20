اتفاق تعاون بين أمريكا وأستراليا في مجال المعادن النادرة

اتفاق تعاون بين أمريكا وأستراليا في مجال المعادن ا

(أ ب)

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز اليوم الاثنين، في البيت الأبيض على اتفاقية للتعاون في مجال المعادن الأساسية، في الوقت الذي تتطلع فيه الولايات المتحدة للاستفادة من موارد قارة أستراليا الغنية بمعادن الأرض النادرة، في حين تفرض الصين قواعد أكثر صرامة على تصدير معادنها النادرة إلى الخارج.

ووصف الزعيمان الاتفاقية بأنها صفقة بقيمة 8.5 مليار دولار بين الحليفين.

وقال ترامب إنه تم التفاوض عليها على مدى عدة أشهر. وأضاف ألبانيز: "إن اتفاقية اليوم بشأن المعادن الأساسية وعناصر الأرض النادرة، ترتقي بـ " علاقة الولايات المتحدة وأستراليا "إلى المستوى التالي".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلنت بكين إلزام الشركات الأجنبية الحصول على موافقة من الحكومة الصينية لتصدير المنتجات التي تحتوي على كميات ضئيلة من معادن الأرض النادرة الصينية أو التي تم إنتاجها باستخدام التكنولوجيا الصينية.

وتقول إدارة ترامب الجمهورية إن هذا يمنح الصين سلطة واسعة على الاقتصاد العالمي من خلال التحكم في سلسلة توريد قطاع التكنولوجيا.

يذكر أن معادن الأرض النادرة التي تستحوذ الصين على حوالي 90% من إنتاجها العالمي حاليا، تستخدم في مجموعة واسعة من المنتجات بدءا من الأجهزة الإلكترونية وحتى الصناعات الفضائية والسيارات الكهربائية.