إعلام عبري: إسرائيل تطالب أمريكا بعدم البدء في إعادة إعمار غزة

طالب مسؤولون إسرائيليون من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين، بعدم البدء في إعادة إعمار غزة قبل ظهور مؤشرات على جاهزية حركة المقاومة الإسلامية حماس للتخلي عن سلاحها، وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر طالبا المسؤولين الإسرائيليين بعدم اتخاذ أي قرار من شأنه أن يشكل خطرا على اتفاق ترامب للسلام التنسيق مع واشنطن.

وفي سياق منفصل، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، خلال افتتاح الدورة الشتوية لجلسات الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، متهمه بتحويل إسرائيل لدولة تابعة تتلقى الإملاءات بشأن أمنها.

وقال زعيم المعارضة في كلمته:"أقول لنتنياهو من كان رئيس الحكومة حين عززت إيران قوتها وحين وقع هجوم 7 أكتوبر حولتنا إلى دولة تابعة ونحن لسنا دولة تابعة ولسنا دولة برعاية الدولة الأمريكية".

وأضاف:" إن الولايات المتحدة أملت على إسرائيل تسوية في غزة ولا شك أن ثقتي بإدارة ترامب تفوق ثقتي بحكومة نتنياهو المتطرفة والمستهترة".

وتابع زعيم المعارضة، "أن نتنياهو مسرور بالوضع الاقتصادي لكن أسأله هل يعلم أنه تم تخفيض تصنيفنا الائتماني مرتين".

وأكد لابيد أنه لو وافقت حكومة نتنياهو على صفقة الأسرى في 2024 لما قتل الكثير من الأسرى لعاد الجميع أحياء.