ترامب يوبخ مراسلًا اصطدام بمرآة في البيت الأبيض عمرها 400 عام |فيديو

شهد مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز واقعة غير معتادة، حين اصطدم أحد المراسلين بمرآة أثرية أثناء تحركه بالكاميرا، ما أثار غضب الرئيس.

وقال ترامب، متوجهاً إلى المراسل بنبرة حادة: "ليس مسموحًا لك بكسر ذلك! هذه المرآة عمرها 400 سنة"، مضيفًا أن القطعة الأثرية نُقلت خصيصًا من الخزائن لتزيين القاعة قبل اللقاء.

وأضاف الرئيس الأمريكي ساخرًا: "لقد نقلته للتو إلى هنا بشكل خاص من الخزائن، وأول ما يحدث هو أن الكاميرا تصطدم به، من الصعب تصديق ذلك، أليس كذلك؟.. ولكن هذه هي مشاكل الحياة."

وشهد البيت الأبيض اليوم توقيع اتفاقية جديدة بين الولايات المتحدة وأستراليا للتعاون في مجال المعادن الأرضية النادرة، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.

وقال ترامب إن بلاده تتعاون مع أستراليا ودول أخرى بشأن المعادن النادرة، مؤكداً أن التعاون بين واشنطن وكانبيرا يشمل أيضًا المعدات العسكرية والأسلحة والذخائر والسفن.