ترامب: أمريكا يمكن أن تشتري لحوم الأبقار الأرجنتينية لخفض الأسعار على المستهلكين

08:52 م 20/10/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة يمكن أن تشتري لحوم الأبقار الأرجنتينية في محاولة لخفض أسعار اللحوم بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين.

وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء رحلة من فلوريدا إلى واشنطن مساء أمس الأحد: "سنشتري بعض لحوم الأبقار من الأرجنتين، إذا فعلنا ذلك، فسيؤدي ذلك إلى خفض أسعار لحوم الأبقار عندنا"، وكان ترامب قد تعهد في وقت سابق هذا الأسبوع بمعالجة هذه القضية في إطار جهوده لكبح جماح التضخم.

ويأتي ذلك في حين ظلت أسعار لحوم البقر في الولايات المتحدة مرتفعة بشكل مستمر لعدة أسباب، بما في ذلك الجفاف وانخفاض الواردات من المكسيك بسبب تعرض قطعان الماشية هناك للإصابة بآفة آكلة للحوم.

في الوقت نفسه، يعمل ترامب على مساعدة الأرجنتين في دعم عملتها المنهارة من خلال خط مبادلة ائتمانية بقيمة 20 مليار دولار وتمويل إضافي من الصناديق السيادية والقطاع الخاص، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي للبرلمان الأرجنتيني المقررة يوم 26 أكتوبر الحالي، حيث يأمل ترامب في فوز حزب لابيرتاد أفانزا الذي ينتمي إليه الرئيس الأرجنتني اليميني خافيير ميلي في الانتخابات.

