حماس: إسرائيل لديها سياسة ثابتة في استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار

وكالات

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لديها سياسة ثابتة في استمرار خرق اتفاق وقف إطلاق النار.



وأكد قاسم خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أن حماس التزمت بكل تفاصيل وقف إطلاق النار في غزة وخاصة في المرحلة الأولى من خلال تسليم كل الأسرى الأحياء دفعة واحدة، مشيرًا إلى أن الحركة تعمل بشكل يومي على استكمال تسليم كل جثامين الأسرى الإسرائيليين.



وأوضح الناطق باسم حماس، أن هناك تحديات كبيرة تواجه المقاومة في تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين بسبب الدمار الكبير، مشددًا على أن الاحتلال تعمد في بداية الحرب قصف الأسرى الإسرائيليين وآسريهم والمربعات السكنية من حولهم.



وأشار إلى أن من بين الصعوبات التي تعوق تسليم جثامين الأسرى هي عدم وجود معدات ثقيلة لإزالة الركام، مؤكدًا "أنهم أبلغوا الوسطاء بذلك وأنهم على تواصل مع الوسطاء بشكل مستمر بشأن استمرار خروقات الاحتلال".



واستكمل الناطق باسم حركة المقاومة: "على كل الأطراف التي تريد استمرار الهدوء في هذه المنطقة الضغط على الاحتلال لضمان تنفيذ التزاماته لأن الاحتلال يستغل ملف المساعدات لابتزاز الموقف السياسي ويلوح بالتجويع مرة أخرى".