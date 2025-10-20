إعلان

البنتاجون: وصول 200 جندي أمريكي إلى إسرائيل لمراقبة اتفاق غزة

كتب : مصراوي

08:16 م 20/10/2025

نحو 200 جندي أمريكي وصلوا إلى إسرائيل

وكالات

صرح مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه وصل مساء اليوم الإثنين نحو 200 جندي أمريكي وصلوا إلى إسرائيل من أجل مراقبة اتفاق غزة.

وقال المسؤول خلال تصريح لصحيفة وول ستريت جورنال الاثنين، إن مهمة هؤلاء الجنود تتمثل بمراقبة اتفاقية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف أن أمريكا تتوقع وصول شركاء دوليين خلال الفترة المقبلة للمساعدة على التنسيق بشأن الأوضاع في غزة.

فيديو قد يعجبك:





