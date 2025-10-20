وكالات

أفادت وكالة رويترز، بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو.

وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم الإثنين، إن الوزيرين بحثا خلال اتصالهم الخطوات الممكنة لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت:"جرى نقاش بنّاء حول الخطوات الملموسة الممكنة لتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المحادثة الهاتفية في 16 أكتوبر 2025 بين بوتين وترامب".