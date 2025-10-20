زيلنسكي يكشف سبب تراجع ترامب عن إرسال صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا

كييف - (أ ب)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن اجتماعه الذي تردد أنه شابه التوتر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان "إيجابيا"، رغم أنه لم ينجح في الحصول على صواريخ توماهوك لأوكرانيا، وأكد ما وصفه باهتمام أمريكي متواصل بإبرام اتفاقات اقتصادية مع كييف.

وفي تصريحات تم فرض حظر على نشرها حتى صباح اليوم الاثنين، قال زيلينسكي إن ترامب تراجع عن إمكانية إرسال صواريخ طويلة المدى إلى أوكرانيا، والتي كانت ستمثل دعما قويا لكييف، وذلك في أعقاب اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض.

وقال زيلينسكي للصحفيين أمس الأحد: "في رأيي، إنه لا يريد التصعيد مع الروس إلى أن يلتقي معهم".

ووفقا لزيلينسكي، قال ترامب خلال اجتماعهما إن أقصى طلب لبوتين، وهو أن تتنازل أوكرانيا عن السيادة عن منطقتي دونيتسك ولوجانسك في شرق أوكرانيا، لم يتغير، وقال زيلنسكي إن ترامب في نهاية المطاف يؤيد تجميد الوضع كما هو حاليا على الخطوط الأمامية، لذلك فإن رسالته الإجمالية "إيجابية" بالنسبة لأوكرانيا.