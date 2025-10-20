إعلان

أزمة دبلوماسية مشتعلة.. كولومبيا تستدعى سفيرها لدى الولايات المتحدة |ما السبب؟

كتب : مصراوي

06:30 م 20/10/2025

الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

أعلنت الحكومة الكولومبية، الاثنين، استدعاء سفيرها لدى الولايات المتحدة دانييل جارسيا بينا، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن فيها وقف المساعدات المقدمة إلى بوجوتا، وسط تصاعد الخلافات مع الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو.

وأوضحت وزارة الخارجية الكولومبية في بيان أن السفير عاد إلى العاصمة بوجوتا، مؤكدة أن حكومة بيترو ستعلن عن مواقف إضافية خلال اليوم بشأن التطورات الأخيرة.

يأتي ذلك بعد قرار وزارة الخارجية الأمريكية، في 27 سبتمبر، إلغاء تأشيرة دخول الرئيس جوستافو بيترو، متهمةً إياه بالتحريض على العنف ودعوة الجنود الأمريكيين إلى عصيان الأوامر خلال زيارته إلى نيويورك.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة "إكس": إن قرار الإلغاء جاء نتيجة "أفعال بيترو المتهورة والتحريضية".

ويُذكر أن الخطوة الأمريكية جاءت عقب خطاب مثير للجدل ألقاه الرئيس الكولومبي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجّه فيه انتقادات حادة لواشنطن وللرئيس ترامب شخصيًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كولومبيا واشنطن جوستافو بيترو أمريكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ الشعبة تجيب
بودكاست مصراوي| استشاري جهاز هضمي يقدم روشتة ذهبية لعلاج الكبد الدهني (فيديو)