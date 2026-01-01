الرئاسة اليمنية: عناصر الانتقالي تحشد باتجاه المكلا والتصعيد مستمر

قال مستشار مكتب الرئاسة اليمنية ثابت الأحمدي، إنه لم يطرأ أي جديد على النشاط الملاحي في مطار عدن باستثناء وجهة محددة.

وأكد الأحمدي، في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الخميس، أن مطار الريان تعرض للاقتحام بعد مغادرة القوات الإماراتية له.

وأشار مستشار مكتب الرئاسة اليمنية، إلى أن عناصر الانتقالي تحشد باتجاه المكلا والتصعيد مستمر.

ومن جانبه، قال عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي خالد باغريب، إنهم لا يجرؤن على إغلاق مطار عدن كما تدعي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وأكد باغريب في تصريحات لقناة الجزيرة، أن قرارات الشرعية بشأن تنظيم حركة الطيران مجحفة.