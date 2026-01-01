وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، إنه يتناول جرعة يومية من الأسبرين أكبر مما يوصي به أطباؤه.

وقال ترامب للصحيفة في مقابلة نُشرت يوم الخميس: "يقولون إن الأسبرين مفيد لتسييل الدم، وأنا لا أريد دمًا كثيفًا يتدفق عبر قلبي. أريد دمًا لطيفًا وخفيفًا يتدفق عبر قلبي. هل يبدو ذلك منطقيًا؟".

ويبلغ ترامب من العمر 79 عامًا، وهو ثاني أكبر رئيس سنًا في تاريخ الولايات المتحدة، بعد سلفه الديمقراطي الرئيس جو بايدن، الذي انسحب من سباق إعادة انتخابه في عام 2024 وسط تساؤلات حول لياقته لتولي المنصب، وكان يبلغ 82 عامًا عند مغادرته المنصب قبل عام.

وقد حظيت صحة ترامب باهتمام واسع في الأشهر الأخيرة، بسبب كدمات لوحظت على يديه، وخضوعه – بحسب تقارير – لفحص بالرنين المغناطيسي في أكتوبر، إضافة إلى حالات أُغلق فيها عينيه خلال مناسبات عامة.

وقال طبيب الرئيس، شون باربابيلا، لصحيفة وول ستريت جورنال إن ترامب يتناول 325 مليجرامًا من الأسبرين يوميًا للوقاية القلبية.

وأوضحت إدارة البيت الأبيض أن الكدمات ناتجة عن مصافحة ترامب لعدد كبير من الأشخاص، مشيرة إلى أن فحص الرنين المغناطيسي الذي أُجري الشهر الماضي كان إجراءً وقائيًا.

وعند سؤاله عن فحص الرنين المغناطيسي، قال ترامب وباربابيلا للصحيفة إن الرئيس خضع في الواقع لفحص بالأشعة المقطعية (CT).

وأضاف باربابيلا أن أطباء ترامب كانوا قد ذكروا في البداية أنهم سيجرون إما فحصًا بالرنين المغناطيسي أو بالأشعة المقطعية، لكنهم قرروا إجراء الفحص الأخير «لاستبعاد أي مشكلات قلبية وعائية بشكل قاطع».

ووفقًا لباربابيلا، لم يُظهر الفحص أي مؤشرات غير طبيعية.