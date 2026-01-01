إعلان

سويسرا: عدد المتواجدين في الحانة أثناء الحريق مجهول

كتب : مصراوي

08:09 م 01/01/2026

حريق حانة لو كونستيلاسيون في سويسرا أرشيفية

وكالات

قالت السلطات السويسرية إنها لا تعرف العدد الدقيق للأشخاص الذين كانوا داخل حانة لو كونستيلاسيون" عند اندلاع الحريق المميت فيها.

وأوضحت المدعية العامة لكانتون فاليه، بياتريس بيلو، في تصريحات للصحفيين، أن مسألة الطاقة الاستيعابية للمكان ستكون جزءًا من التحقيق.

وعندما سُئلت عمّا إذا كانت السلطات تعلم عدد الأشخاص الذين كانوا داخل الحانة، قالت بيلو إن العدد غير معروف.

ومن جانبها، قالت المدعية العامة لكانتون فاليه، بياتريس بيلو، ردًا على مزاعم بأن الحريق المميت في حانة "لو كونستيلاسيون" نجم عن زجاجات شامبانيا مزودة بشعلات شرارية، إنه من المبكر جدًا تحديد السبب الدقيق لاندلاع الحريق.

وأضافت بيلو أنه لم تُجرَ أي اعتقالات على خلفية الحريق حتى الآن، مشيرة إلى فتح تحقيق لتحديد أسباب اندلاع النيران، دون أن يكون موجّهًا ضد أشخاص بعينهم.

وكان بعض الشهود قد أفادوا في وقت سابق لوسائل إعلام، من بينها قناة BFMTV الشريكة لـCNN، بأن الحريق اندلع بعد حمل زجاجات شامبانيا تعلوها شعلات شرارية بالقرب من سقف الحانة.

السلطات السويسرية حريق حانة لو كونستيلاسيون ضحايا حريق كران مونتانا سويسرا

