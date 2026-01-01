إعلان

المستشارة القانونية لحكومة إسرائيل تطالب بإقالة بن غفير

كتب : مصراوي

08:37 م 01/01/2026

المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية جالي ميارا

وكالات

طالبت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية جالي ميارا، بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه بتهمة استخدام منصبه للتأثير على الشرطة.

وقالت ميارا، في تصريحات لقناة 12 الإسرائيلية اليوم الخميس، إنها طلبت أمر مشرط يلزم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتوضيح أسباب عدم إقالة بن غفير من منصبه.

وأكدت ميارا، كما ترجمت صدى نيو، أن بن غفير يستغل، منصبه بشكل سيء للتأثير بشكل غير قانوني على نشاط شرطة إسرائيل في أكثر المجالات حساسية لتطبيق القانون والتحقيقات، ويضر بالمبادئ الديمقراطية الأساسية.

