نتنياهو: نواصل السيطرة على المعابر ومساحات واسعة من قطاع غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته ملتزمة بإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين، مضيفًا: "كما وعدنا بإعادة جميع الأسرى الأحياء وأعدناهم ملتزمون بإعادة جميع الجثامين من قطاع غزة".

وذكر نتنياهو، خلال افتتاح الدورة الشتوية للكنيست اليوم الاثنين، أن إسرائيل خاضت حربًا على 7 جبهات بعد "امتحان عسير" تعرضت له يوم 7 أكتوبر 2023.

وأكد أن إسرائيل مصممة على تحقيق هدف نزع سلاح حماس وبقية أهداف الحرب، مضيفًا "أعدنا 239 أسيرًا عبر سلسلة من الصفقات ونحن مصرون على إكمال المهمة".

وزعم رئيس حكومة الاحتلال أن الضغط الذي مارسته تل أبيب على مدى عامين على حركة حماس هو ما أجبرها على إبرام صفقات لإعادة الأسرى الإسرائيليين.

وتابع نتنياهو: "المعابر لا تزال بأيدينا وما زلنا نسيطر على مساحات واسعة من قطاع غزة"، لافتًا إلى أنه "لو كنت أستمع لطلبات بعض الموجودين بالكنيست وسحبت الجيش من قطاع غزة لما حققنا ما حققناه".

وأردف قائلًا: "لو استمعت لمن نادوا بالخضوع والتراجع لأعلنت حماس النصر في غزة واقتحمت قوات الرضوان الجليل. الدولة بأكملها كانت على حافة الزوال لكننا قضينا على التهديد الوجودي الذي ينفي البعض في الكنيست وجوده".