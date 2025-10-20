وزير الخارجية: ملتزمون بتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال

جدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، التزام مصر بمواصلة تقديم الدعم لبناء مؤسسات الدولة الصومالية وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية بدر عبد العاطي اليوم بنظيره الصومالي عبدالسلام عبدي علي، على هامش فعاليات النسخة الخامسة لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وفق بيان للخارجية.

وأشار عبد العاطي إلى أهمية تعزيز وحدة الصف الصومالي "لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة في سبيل استعادة الأمن والاستقرار، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الصومالي الشقيق.

كما شدد على أهمية تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، باعتبارهما من أبرز التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة"، مؤكداً على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التصدي للهجمات الإرهابية واجتثاث جذور الإرهاب.

ووفق البيان، تناول اللقاء ترتيبات نشر القوات المصرية في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار بالصومال AUSSOM، حيث رحب عبد العاطي بتطورات نشر القوات المصرية ضمن البعثة وجدد التزام مصر بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي ومساندة جهود الصومال الشقيق في فرض الأمن والاستقرار في البلاد.

بدوره، أكد وزير خارجية الصومال حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، لافتا إلى أنه تم التوافق على مواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، لمجابهة التحديات المشتركة التي تواجه منطقة القرن الأفريقي.