فيديو لطفل يعمل 12 ساعة مقابل دولار ونصف يوميًا يُشعل غضبًا في الجزائر

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لطفل يبلغ 11 عامًا يعمل 12 ساعة يوميًا مقابل 200 دينار (ما يعادل دولار أمريكي ونصف)، ما أثار موجة غضب واسعة في الجزائر.

وقال الطفل الجزائري المُلقب بـ"هوبا"، عندما سأله شخص عن عدد ساعات عمله كحارس لمعبر القطار، إنه يعمل من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً مقابل 200 دينار يوميًا.

وفتحت قصة "هوبا" ملف عمالة الأطفال في أعمال شاقة مقابل أجر زهيد، ما يؤكد استغلال ظروفهم الاجتماعية الصعبة.

واستنكر الكثيرون على منصات التواصل هذا الحادث، وقال أحدهم إنه "كان على الشخص الذي شغّل الطفل منحه أجرًا محترمًا على الأقل لا استغلاله بدنانير لا يمكنه حتى شراء بثمنها ما يأكله في اليوم".

وطالب آخر بفتح تحقيق، مؤكدًا أن هناك الكثير من الأطفال الذين يستغلون في أعمال شاقة دون حسيب ولا رقيب رغم أن القانون يمنع ذلك.

ومن جانبه، قام والي ولاية سوق أهراس، بعد انتشار الفيديو، بزيارة ميدانية إلى منزل الطفل، وأكد أن عائلة "هوبا" تعد جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي للولاية. مضيفًا أن مصالحه "تبقى مجندة للتكفل بالأسرة ومتابعة احتياجاتها ميدانيًا".