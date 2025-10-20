الصين تتهم الولايات المتحدة بشن هجوم سيبراني على مركز التوقيت الوطني

مصراوي

اتهمت الصين الولايات المتحدة بسرقة أسرار والتسلل إلى مركز التوقيت الوطني للبلاد، محذرة من أن خروقات خطيرة ربما تكون قد عطلت شبكات الاتصالات والأنظمة المالية وإمدادات الكهرباء والتوقيت القياسي الدولي.

وقالت وزارة أمن الدولة الصينية، في بيان على حسابها على تطبيق "وي تشات" يوم الأحد، إن وكالة الأمن القومي الأمريكية نفذت عملية هجوم إلكتروني على مركز خدمة التوقيت الوطني لفترة طويلة من الزمن، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضافت الوزارة، أنها عثرت على أدلة تشير إلى سرقة بيانات وبيانات اعتماد تعود إلى عام 2022، والتي تم استخدامها للتجسس على الأجهزة المحمولة وأنظمة الشبكات للموظفين في المركز.

وذكرت أن وكالة الاستخبارات الأمريكية "استغلت ثغرة أمنية" في خدمة الرسائل الخاصة بعلامة تجارية أجنبية للهواتف الذكية للوصول إلى أجهزة أعضاء طاقمها في عام 2022، دون تسمية العلامة التجارية، بحسب ما أوردته "رويترز".

ووفق "رويترز"، فإن مركز التوقيت الوطني هو معهد بحثي تابع للأكاديمية الصينية للعلوم، وهو الذي يقوم بتوليد وصيانة وبث التوقيت القياسي للصين.

وكشف تحقيق الوزارة أيضًا، أن الولايات المتحدة شنت هجمات على أنظمة الشبكة الداخلية للمركز وحاولت مهاجمة نظام التوقيت الأرضي عالي الدقة في عامي 2023 و2024.

ولم تتطرق السفارة الأمريكية في بكين إلى الاتهامات بشكل مباشر، لكنها قالت إن جهات قراصنة إلكترونيين متمركزة في الصين اخترقت شبكات مزودي خدمات الاتصالات الرئيسيين في الولايات المتحدة والعالم لتنفيذ حملات تجسس إلكتروني واسعة النطاق.

وقال متحدث باسم السفارة لرويترز في رسالة بالبريد الالكتروني: "الصين هي التهديد السيبراني الأكثر نشاطًا واستمرارًا للحكومة الأمريكية والقطاع الخاص وشبكات البنية التحتية الحيوية".

وتبادلت الصين والولايات المتحدة الاتهامات بشكل متزايد بشأن الهجمات الإلكترونية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تصور كل منهما الأخرى باعتبارها التهديد الإلكتروني الأساسي لها.

وتأتي الاتهامات الأخيرة وسط تجدد التوترات التجارية بشأن ضوابط التصدير الموسعة التي تفرضها الصين على المعادن النادرة، وتهديد الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية.