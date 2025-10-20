الطيران الإسرائيلي يشن 3 غارات على جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الاثنين ثلاث غارات على جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن ثلاث غارات على بلدة -العيشية - محلة المحمودية والجرمق - قضاء جزين في الجنوب .

وأشارت الوكالة إلى "تحليق للمسير الحربي الاسرائيلي في أجواء بيروت وصولا إلى الضاحية الجنوبية بكثافة وعلى علو منخفض جدا".

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه، وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان .