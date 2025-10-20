إعلان

اكتشاف موقع قنص قرب المطار.. تغيير سلم طائرة ترامب في مطار بالم بيتش الدولي

كتب : مصراوي

06:38 ص 20/10/2025

طائرة ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الطائرة AF1 بسرعة، مستخدما سلما صغيرا بسبب "إجراءات أمنية مشددة"، وفق ما قال مسؤول في البيت الأبيض.

وصرح المسؤول، أن الرئيس ترامب صعد على متن الطائرة الرئاسية بسرعة مستخدما الدرج الصغير بسبب "الإجراءات الأمنية المشددة" في مطار بالم بيتش الدولي الأحد.

جاءت هذه الإجراءات المشددة في المطار عقب اكتشاف جهاز الخدمة السرية، يوم الجمعة، موقع قنص مشتبها به بالقرب من المطار، مع وجود مجال رؤية واضح لطائرة الرئاسة عند صعود ترامب ومغادرته، ولم يتم القبض على أي شخص، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طائرة ترامب ترامب تغيير سلم طائرة ترامب سلم طائرة ترامب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان