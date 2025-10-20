وكالات

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الطائرة AF1 بسرعة، مستخدما سلما صغيرا بسبب "إجراءات أمنية مشددة"، وفق ما قال مسؤول في البيت الأبيض.

وصرح المسؤول، أن الرئيس ترامب صعد على متن الطائرة الرئاسية بسرعة مستخدما الدرج الصغير بسبب "الإجراءات الأمنية المشددة" في مطار بالم بيتش الدولي الأحد.

جاءت هذه الإجراءات المشددة في المطار عقب اكتشاف جهاز الخدمة السرية، يوم الجمعة، موقع قنص مشتبها به بالقرب من المطار، مع وجود مجال رؤية واضح لطائرة الرئاسة عند صعود ترامب ومغادرته، ولم يتم القبض على أي شخص، وفقا لروسيا اليوم.