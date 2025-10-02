وكالات

فقدت أم أربعينية حياتها وتركت خلفها 3 أطفال، بعد تعرضها لصعقة كهربائية قاتلة داخل حمام منزلها في أيرلندا، بسبب هاتفها المحمول.

تفاصيل الحادث المأساوي، نقلته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، التي سلطت الضوء على مخاطر الاستهانة باستخدام هاتف المحمول والأجهزة الكهربائية في أماكن رطبة، بعدما تحولت لحظة استحمام عادية إلى فاجعة قلبت حياة أسرة كاملة.

وبحسب التحقيقات، فقد تعرضت الأم البالغة من العمر 46 عامًا للصعقة فور ملامسة الماء للشاحن المتصل بالكهرباء، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وأكد زوجها جو، الذي عثر عليها جثة هامدة في دورة المياه، أنه أصيب بصدمة كهربائية طفيفة أثناء محاولته إبعاد الهاتف من الحوض.

وبعد الحادثة أطلق الزوج حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بزيادة التحذيرات الأمنية من مخاطر الشحن والاستخدام الخاطئ للأجهزة الإلكترونية.

واعتبر الزوج أن الشركات المصنّعة تساهم في خلق "شعور زائف بالأمان" عبر تسويق هواتفها على أنها مقاومة للماء.

وخلال شهادته أمام محكمة دبلن للطب الشرعي، قال إنه يأمل أن تكون وفاة زوجته حافزًا لتغيير حقيقي يحمي العائلات من مآسٍ مشابهة.