"WWE" الأمريكية تثير غضب الإسرائيليين بسبب 7 أكتوبر.. فما القصة؟

أثارت منظمة المصارعة الأمريكية wwe غضبا واسعا في إسرائيل، بعد إعلانها عن إقامة حدث خاص لعلامتها التجارية "nxt".



ويوم الأحد الماضي، أعلنت المنظمة الأمريكية إقامة حدث رياضي بعنوان "الغزو" يوم 7 أكتوبر الجاري، وهو ما اعتبره الإسرائيليون إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر 2023.



بالنسبة للمنظمة الامريكية، فإن اختيار الاسم جاء إحياء لمنافسة إعلامية مع منافستها في عام 2001 wcw، حينما أُقيم عرض باسم "الغزو" تمكنت فيه "wwe" من الاستحواذ على "wcw".



وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الغموض حول اختيار التاريخ والاسم أثارا حالة من الغضب في إسرائيل والذي يتزامن مع الذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى. فضلا عن رمز "المثلث الأحمر" في الشعار الترويجي للعرض الخاص.

ونتيجة الانتقادات الواسعة، غيّرت منظمة "wwe" اسم العرض من "الغزو" إلى "شو داون".

وأثار التقرير الذي نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية تغطية عالمية، حيث زعمت الصحيفة أن اختيار العلامة التجارية كان بمثابة "عدم حساسية شديدة".